Juntas de Ponta Delgada vão receber cerca de 40 mil euros para participarem nas Festas do Divino

As 24 Juntas de Freguesia do concelho vão receber, do município, cerca de 40 mil euros com vista à participação nas XV Grandes Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. A transferência desta verba, aprovada por unanimidade em Assembleia Municipal, será feita no âmbito da delegação de competências (contratos interadministrativos).

A aprovação da verba aconteceu na Assembleia Municipal, realizada esta sexta feira no Centro Natália Correia, na Fajã de Baixo.



A Assembleia Municipal aprovou, ainda, o regulamento para a atribuição dos Prémios de Mérito Municipal, tendo também procedido à eleição de dois deputados municipais e dois presidentes de Junta para o Concelho Local de Educação.

Antes do início dos trabalhos, o autarca José Manuel Bolieiro prestou um esclarecimento à Assembleia Municipal sobre a investigação judicial que decorre a nível nacional e também incluiu a Câmara Municipal de Ponta Delgada.

José Manuel Bolieiro afirmou aos deputados municipais que agentes da Polícia Judiciária (PJ) estiveram no município e adiantou que a câmara prestou todo o apoio e esclarecimentos necessários à PJ relativamente à área visada, o desporto. "Os inspetores da PJ tiveram acesso a toda a documentação", adianta a nota de imprensa do município.

No período antes da ordem de trabalhos, foi aprovado um voto de pesar sobre o falecimento do empresário José da Costa Franco.

Foram também aprovados seis dos sete votos congratulação levados à Assembleia Municipal, mais precisamente um do PS pelo facto do Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada continuar a conquistar prémios cimeiros a nível nacional e internacional; dois apresentados pelo PSD e pelo PS, pela subida do Clube Desportivo de Santa Clara à I Liga, o escalão principal do futebol português; dois apresentados pelo PSD e pelo PS pelo facto do Clube União Sportiva ter conquistado o I Lugar da Liga Feminina nacional de basquetebol; outro do PS pelo facto do Clube Desportivo Águia dos Arrifes se ter sagrado campeão de futebol de São Miguel em todos os escalões.

Foi, ainda, aprovado um voto de congratulação pela forma como decorreram as comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunicações (9 e 10 de junho) em Ponta Delgada.