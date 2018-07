O presidente da autarquia da Horta diz que as “juntas de freguesia são principais parceiros na implementação de projetos no concelho”.

José Leonardo Silva que falava durante a comemoração do Dia da Freguesia de Pedro Miguel, disse ainda que “para a Câmara Municipal da Horta, as juntas de freguesia são os seus principais parceiros na implementação de diversos projetos no concelho, pela proximidade, pela presença e pelo conhecimento que têm das suas gentes e das suas dificuldades e potencialidades”.

Em Pedro Miguel, nos últimos anos, a autarquia tem procurado ser parceira e promotora de desenvolvimento em múltiplas vertentes, refere nota, que acrescenta que a câmara deu um primeiro passo contribuindo para a construção e requalificação de importantes edifícios públicos, com o financiamento da aquisição à Igreja de Pedro Miguel da sua parte no polivalente para que o edifício ficasse 100% na posse da junta de freguesia e, com isso, permitindo a construção de um centro paroquial que há 20 anos vem ajudando a comunidade a continuar a ter um espaço digno para as suas celebrações.

Para além disso, a Câmara Municipal da Horta tem apoiado as Irmandades do Espírito Santo na manutenção das nossas tradições; as várias fases de construção da Casa Etnográfica e a atividade do Grupo Folclórico; a Casa do Povo na aquisição de equipamentos para o Centro de Convívio de Idosos e, brevemente, com o primeiro Espaço TIC desta freguesia; as diversas intervenções na escola, inaugurando, no início deste ano letivo, um parque infantil de acordo com as normas em vigor e, brevemente, será dado início à requalificação do espaço de refeitório.

A Câmara Municipal apoiou, igualmente, a ampliação e requalificação do edifício polivalente e tem cooperado com a Paróquia de Pedro Miguel, no âmbito do processo de construção da sua Igreja e nos melhoramentos realizados no Centro e na Casa Paroquial.

O Município conta concluir, em breve, a grande intervenção que está a realizar na melhoria da rede viária da Rua da Miragaia.

Na ocasião, foi assinalada a conclusão da primeira fase da obra da freguesia, no âmbito das delegações de competências, que cria uma zona de miradouro naquele local