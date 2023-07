Junta de São Pedro inaugura exposição sobre porto da Calheta

A Junta de Freguesia de São Pedro de Ponta Delgada inaugura, dia 6 de julho, pelas 18h30, na sua sede, a exposição fotográfica intitulada “Calheta Pêro de Teive a Preto e Branco”, com curadoria do fotógrafo João Freitas.

A exposição que estará em exibição até dia 14 de julho é uma coleção única de fotografias que retratam a antiga freguesia de São Pedro e o seu porto, já desaparecido. João Freitas reuniu essas imagens de vários fotógrafos que, ao longo dos anos, capturaram a beleza e a vivacidade da freguesia, preservando a sua memória para as gerações futuras.

Composta por 24 fotografias a preto e branco, “o acervo desta exposição proporciona uma visão nostálgica e íntima da antiga Calheta Pêro de Teive”, refere uma nota de imprensa.



“Cada imagem conta uma história, transportando os visitantes para um tempo passado, onde a vida fervilhava nas ruas e o porto pulsava com atividades comerciais”, salienta ainda.

Na inauguração, será orador Simão Medeiros, e o curador João Freitas irá oferecer um pequeno livro com as fotografias selecionadas da exposição para que os visitantes as apreciem também em casa.

Para a Junta de Freguesia, “esta é uma oportunidade imperdível para explorar a história e a cultura da antiga Calheta Pêro de Teive, através do olhar sensível e artístico dos fotógrafos que a documentaram”, convidando assim “todos os amantes da fotografia, moradores locais e turistas a visitarem esta exposição única, que promete ser uma jornada visual emocionante”.