"Junta de Rabo de Peixe acusada de favorecimento" é a manchete do Açoriano Oriental

"Golo de Fernando coloca Santa Clara no sexto lugar do campeonato" é o título da manchete fotográfica. "Subida da temperatura da água pode gerar mais furacões", "Termina reforço de água para explorações agrícolas", "Professores reclamam anos de carreira", "Proteção Civil alerta para agravamento do tempo" e "Saúde mental precisa de cuidados especializados" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.