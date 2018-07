Junta de freguesia de São Sebastião comemoração o Dia dos Avós

O evento realiza-se no Salão Multiusos de São Sebastião, nos Bairros Novos, a partir das 14 horas e decorre no âmbito do “ Programa Apoio 65, é destinado à população idosa, e envolve o Centro de Idosos do Pilar da Bretanha; o Centro de Convívio de Santa Clara; o Centro Paroquial de Bem-estar Social de São José; o Centro Social e Paroquial de São Pedro “Casa da Avó”; o Lar Luís Soares de Sousa; o Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Oliveira (Fajã de Cima) e o Centro de Convívio do Livramento.