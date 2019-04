Juncker só aceita "curta extensão" se parlamento britânico aprovar Acordo até 12 de abril

O presidente da Comissão Europeia defendeu que nenhuma extensão de curta duração do ‘Brexit’ será possível se a Câmara dos Comuns não ratificar o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia (UE) até 12 de abril.

“Se o Reino Unido estiver em condições de aprovar o Acordo de Saída, com uma maioria viável, até 12 de abril, a UE deverá, nesse caso, aceitar uma extensão até 22 de maio. Se a Câmara dos Comuns não se pronunciar antes desta data, nenhuma extensão suplementar de curta duração será possível”, declarou Jean-Claude Juncker.

Numa intervenção no Parlamento Europeu, na mini-sessão plenária a decorrer em Bruxelas, o presidente do executivo comunitário argumentou que conceder uma nova extensão curta do Artigo 50.º ao Reino Unido poria em causa o normal decurso das eleições europeias, assim como o bom funcionamento da UE.