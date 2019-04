Juncker pede a Roma "esforços complementares" para crescimento económico

As mais lidas

A OCDE previu ainda que a dívida pública do país vá aumentar dos 132% em 2018 para os 134% este ano e os 135% em 2020.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) estimou na segunda-feira uma contração de 0,26 do PIB italiano este ano e um défice público de 2,5%, acima dos 2,04% previstos por Roma.

Por seu lado, Conte assegurou que o orçamento não sofrerá alterações e manterá a via de uma “política orçamental expansiva, mas responsável”.

O orçamento italiano para este ano prevê um crescimento de 1% do Produto Interno Bruto (PIB), valor que o líder do executivo comunitário salientou que “com os dados atuais, deverá ser revisto em baixa”.

“Estou um pouco inquieto por ver que a economia italiana não para de regredir. Gostaria que as autoridades italianas fizessem esforços suplementares para manter vivo o crescimento económico”, disse Juncker, numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte.

