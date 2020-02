Tancos

Juiz quer que MP avalie alegada quebra do segredo de justiça pelo primeiro-ministro

O juiz Carlos Alexandre, que dirige a fase de instrução do processo de Tancos, quer que o Ministério Público junto do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) avalie a divulgação na página oficial do Governo do depoimento escrito do primeiro-ministro.