Um juiz federal brasileiro ordenou este domingo a libertação imediata do antigo Presidente do Brasil Lula da Silva, detido desde 07 de abril último, noticia a agência de notícias francesa France Presse.

