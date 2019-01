Judiciária investiga viagens do Santa Clara

Assunto de destaque desta edição é a investigação da Polícia Judiciária, no âmbito da Operação "Boa Viagem", que envolve uma agência de viagens que trabalhava com o Terceira Basket, cujas suspeita de fraude já levou a duas detenções, mas também com outros clubes, como o Santa Clara, cujas viagens estão agora também em investigação.

Na capa, destaque ainda para as notícias de que o PSD/Açores quer Mota Amaral no Parlamento Europeu; que os vigilantes nos Açores têm um contrato colectivo de trabalho com piores condições em vigor no restante país; e de que haverá uma obra de 3,6 milhões de euros de consolidação de taludes da Ribeira Quente.

Neste jornal, fica-se a saber que a maioria das câmaras não contabiliza perdas de água, e pode-se ler uma entrevista a Manuel Costa que estará em palco amanhã no Teatro Micaelense.