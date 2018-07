JS/Ponta Delgada promove Torneio de Futevolei e Voleibol de Praia

Proporcionar um dia mais "ativo", potenciar a prática de atividade física, dinamizar a utilização dos equipamentos desportivos no concelho, e combater os níveis de sedentarismo dos jovens são algumas das linhas orientadoras da Juventude Socialista de Ponta Delgada para a realização do Torneio de Futevolei e Voleibol de Praia, amanhã (sábado) na praia das Milícias.

O torneio de futevolei será realizado entre as 10 horas e as 12h15, enquanto o torneio de voleibol de será realizado entre as 13 horas e as 20h30. A entrega de prémios está agendada para logo a seguir ao torneio de voleibol. Os primeiros lugares irão ser premiados com bilhetes para os grandes festivais de Verão a decorrer em São Miguel.



Durante os torneios, serão promovidas, ainda, uma ação de limpeza da praia e uma demonstração da modalidade Street Workout pelo grupo de jovens açorianos "Barçados".



Em comunicado a JS/Ponta Delgada refere que uma das suas preocupações prende-se com os elevados índices de sedentarismo, sobretudo na infância, resultante da falta de motivação para a prática de desporto e de atividades físicas pelos mais novos.



Assim, a JS/Ponta Delgada defende que "não basta ter equipamentos desportivos, há que motivar e apoiar a população - e sobretudo os mais novos - para o desenvolvimento da atividade física".