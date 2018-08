JP/Açores realiza III Universidade de Verão sobre autonomia regional

A Juventude Popular dos Açores vai organizar a terceira edição da Universidade de Verão, no próximo sábado, na ilha do Pico, dedicada ao tema “Novos Horizontes para a Autonomia Açoriana”.

O evento, que irá realizar-se na Sede dos Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico, conta com a presença do presidente do CDS-PP/Açores, Artur Lima, que fará uma intervenção durante a sessão de abertura, e o presidente nacional da Juventude Popular, Francisco Rodrigues dos Santos.

O tema da autonomia na região será debatido de vários pontos de vista, como o histórico, que será apresentado pela professora Rute Gregório, o das relações internacionais e ciência política, que será abordado por Armando Mendes, ou o do direito constitucional autónomo, desenvolvido pelo Mestre Arnaldo Ourique.

Serão constituídos grupos de trabalho, que deverão apresentar conclusões acerca do tema da sessão: A autonomia açoriana e os desafios para o futuro.

O presidente da Juventude Popular nacional, Francisco Rodrigues dos Santos, dirige-se aos jovens açorianos no final da sessão, que encerra com a intervenção da presidente da JP/Açores, Séfora Costa.