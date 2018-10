Jovens resgatados de gruta na Tailândia em Old Trafford para ver Manchester-Everton

Os jogadores da equipa tailandesa de futebol “Javalis Selvagens”, resgatados em junho de uma gruta inundada no norte do país, assistiram este domingo ao jogo entre o Manchester United e o Everton no Old Trafford.

Antes do início da partida, os 12 jovens e o treinador, sentados num camarote VIP do estádio, no Reino Unido, receberam uma ovação.

Depois de, no sábado, a equipa “Javalis Selvagens” ter sido recebida por José Mourinho e pelos jogadores Ander Herrera, Paul Pogba, Anthony Martial, Ashley Young, Andreas Pereira e Fred, recebeu o convite para estar presente no jogo de hoje.

Antes do início do jogo, o público e os jogadores fizeram também um minuto de silêncio, no Old Trafford, em memória das vítimas do acidente do helicóptero do dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, que caiu no sábado, no exterior do estádio do clube inglês de futebol.

As doze crianças, entre os 11 e 16 anos, e o seu treinador, de 26, ficaram presos em 23 de junho, quando chuvas torrenciais inundaram parcialmente a gruta, bloqueando a saída.

Após vários dias de buscas, uma expedição localizou-os numa zona seca da gruta, a mais de quatro quilómetros da entrada.

As equipas de resgate estruturaram um plano de retirada das crianças, uma a uma, através das galerias, tarefa concluída com sucesso, por várias equipas de mergulhadores, em 10 de julho.