Jovens portugueses em greve em vésperas da chegada de Greta Thunberg

Em Portugal, os ativistas exigem o encerramento das centrais de carvão, a paragem de quaisquer novos projetos que aumentem as emissões a nível nacional e a neutralidade de carbono em 2030.

Na sexta-feira, o grupo irá levar a linha vermelha já tricotada para a transportar desde o Largo do Camões, onde começa o protesto, até ao largo em frente à Assembleia da República, onde termina.

Já o coletivo “Linha Vermelha” nasceu da vontade de lutar contra o problema da exploração de petróleo e gás natural e destacou-se quando decidiu costurar em tricot e crochet uma linha vermelha do comprimento do gasoduto, recordou Alice Gato.

A adolescente irá participar no COP25, que começa na próxima semana em Madrid, mas antes passa por Portugal.

A jovem ativista começou a faltar às aulas no ano passado para exigir medidas políticas do parlamento sueco. A sua ação tem inspirado milhões de jovens em todo o mundo.

A jovem foi uma das responsáveis pela organização da greve climática em Leiria, que se realizou no final de setembro, mas desta vez o seu trabalho está a passar por organizar e dar apoio a quem queira participar na ação de Lisboa.

É o caso da estudante do ensino secundário Inês Aleixo, que vai viajar da Marinha Grande para participar na manifestação prevista para Lisboa.

“A greve foi anunciada um pouco em cima da hora, mas esperamos a presença de muita gente. No entanto, o principal agora não é o número de pessoas presentes, mas conseguir mobilizar o máximo de gente possível para a COP25”, que começa na próxima semana, contou à Lusa Alice Gato, uma das jovens envolvidas na organização da Greve Climática Global em Portugal.

A greve climática estudantil, que se realiza na sexta-feira em Portugal pela quarta vez, terá como principal objetivo mobilizar os jovens a participar na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2019 (COP25).

