Jovens de Ponta Delgada participam em cursos de verão da Universidade do Porto

Os seis jovens do concelho de Ponta Delgada que vão participar nos cursos de verão da Universidade do Porto, foram recebidos pelo presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro.

Na ocasião e citado em nota de imprensa, José Manuel Bolieiro referiu que o projeto, numa iniciativa da autarquia, tem como objetivo "promover maturidade intelectual, antecipando o futuro, através de uma experiência universitária”, afirmou o Jcrescentando que a Universidade Júnior permite, também, “a descoberta de vocações e a familiaridade com o ensino superior”.

Ademais, proporciona uma “experiência fora de casa, apelando à responsabilidade dos jovens” e numa vantagem de cidadania pela autoresponsabilização.

O autarca reiterou a sua aposta em políticas dirigidas para as pessoas, para as famílias e para a comunidade e que privilegiem o futuro. “Este é um exemplo da boa aplicação do investimento público”, arguiu.

O Presidente congratulou-se com a adesão à iniciativa da Câmara Municipal de Ponta Delgada, que se realiza, com sucesso, pelo terceiro ano consecutivo.

José Manuel Bolieiro felicitou ainda os jovens pelo mérito alcançado: por serem não só bons alunos, mas os melhores.



Desta forma, de 22 a 27 de julho, seis alunos de Ponta Delgada (Daniela Rocha, Joana Sebastião, Beatriz Botelho, Rita Lopes, Michelle e Miguel Pereira) e a frequentar as escolas secundárias do concelho (Domingos Rebelo, Laranjeiras e Antero de Quental) vão deslocar-se ao Porto para participar nos cursos de verão da conceituada Universidade do Porto “Liga 112! SOS! Emergência Médica” (Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar), “Queres ser jornalista por uma semana?” (Faculdade de Letras), “Imagina!Desenha!Experimenta: o teu olhar sobre o espaço – Nova!” (Faculdade de Arquitetura), “Os materiais – do micromundo ao corpo humano” (Faculdade de Engenharia) e “Na pele de um escultor” (Faculdade de Belas Artes).