Jovens com intoxicação alimentar alojados em edifício de instituição de Barcelos

Ao local compareceram os bombeiros voluntários e municipais de Viana do Castelo, a Cruz Vermelha e a GNR, num total de 16 operacionais e oito viaturas.

A mesma fonte adiantou que a intoxicação alimentar terá sido causada pela jardineira servida no jantar de sábado.

Fonte dos Municipais de Viana do Castelo disse à Lusa que dos 30 jovens afetados, "metade tiveram de receber assistência hospitalar, por precaução".

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado pelas 07:40, sendo que os bombeiros foram acionados cerca das 08:05.

De acordo com informação que consta da página na internet daquele colégio, hoje consultada pela agência Lusa, trata-se de uma instituição de Ensino Particular e Cooperativo, fundada em 1952 e pertence ao Instituto dos Irmãos das Escolas Cristãs.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Castelo de Neiva, Paulo Torres, explicou que o Colégio La Salle de Barcelos detém, na rua do Prado, naquela freguesia, um edifício que regulamente acolhe grupos de jovens.

Os cerca de 30 jovens este domingo assistidos em Castelo do Neiva, Viana do Castelo, devido ao que se presume ter sido uma intoxicação alimentar estavam alojados em um edifício de uma instituição de Barcelos, revelou o presidente da Junta.

