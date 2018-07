José Peseiro quer o regresso de alguns jogadores que rescindiram e lutar pelo título

“O Sporting não vai acabar se não for possível recuperar alguns dos jogadores que rescindiram, mas a primeira prioridade é a reversão desses processos de rescisão. Com celeridade e sem precipitações, vamos analisar e escolher bem e com inteligência para que no presente quadro nada impeça que o Sporting construa uma grande equipa e lute pelo título”, disse o novo treinador dos ´leões’ na sua apresentação no estádio de Alvalade.

Neste contexto, José Peseiro entende que a situação requer medidas céleres, mas também ponderação sobre o plantel: “O tempo escasseia, mas não vamos fazer nada à pressa. Temos jogadores com muito valor neste plantel e temos de perceber quem pode sair e quais os que podem regressar. Estamos atrasados, mas não desesperados. Vamos fazer as coisas com qualidade, o futebol do clube não pode parar e confio que escolheremos o caminho certo”.

O novo técnico ‘leonino’, que assinou contrato por um ano, com outro de opção, deixou uma mensagem aos associados do clube para que se crie “um elo de ligação” entre eles e a equipa, de dentro para fora, mas também o inverso, para que haja alguma tolerância e compreensão quando surgirem os primeiros jogos de preparação e o primeiro jogo oficial.

“Não vale a pena iludir a realidade. Partimos atrás dos nossos rivais pela instabilidade dos últimos tempos e o facto de não sabermos com que plantel contamos quando a época oficial se está a iniciar, é um contratempo. Mas não é hora para lamentar nem para arranjar desculpas”, disse Peseiro, que promete ser mais objetivo dentro de dois meses sobre aquisições e saídas de jogadores.

O novo treinador ‘puxou dos galões’ para relembrar que o Sporting só lutou pelo título nos últimos 20 anos uma vez com Paulo Bento, duas com Jorge Jesus e outra com ele, além de ter conduzido a equipa à final da Taça UEFA.

“Não tenho medo deste desafio. Sinto a responsabilidade e a exigência, mas também tenho a ilusão e a ambição de lutar por títulos no Sporting. Continuo a querer uma equipa a jogar bem, mas ligando isso aos resultados, sabendo que jogando melhor é mais fácil ganhar”, disse José Peseiro, muitas vezes acusado de algum romantismo na sua filosofia de jogo atrativo e menos resultadista.

Neste ponto, considera que não mudou, apesar da experiência que adquiriu ao longo dos anos, nos quais foi “aprimorando” as suas competências no sentido do equilíbrio, de modo a “conciliar uma filosofia de jogo que privilegie o futebol ofensivo com a eficácia e os resultados”.