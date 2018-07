José Peseiro garante Sporting "a top" na primeira jornada da I Liga

"Importa neste momento construir uma equipa forte, fazer um grupo de trabalho com seriedade, responsabilidade, consistência, sendo assertivos, fazer o melhor no dia a dia, para dia 10, 11 ou 12 estarmos no nosso melhor momento, a top, preparados para encarar o nosso primeiro jogo dentro do que é a exigência deste clube. Porque estar no Sporting é querer vencer e vamos estar a top neste primeiro jogo", assegurou.

Em declarações à Sporting TV, fazendo o balanço dos primeiros dias da pré-temporada, Peseiro disse que cumpriu com sucesso os primeiros três objetivos.

"O primeiro era desenvolver as competências e as dimensões de treino, o segundo introduzir exercícios das nossas metodologias e do nosso estilo de jogo e o terceiro avaliar os recursos que temos em todas as vertentes, tentando darmo-nos a conhecer e conhecer. Quero valorizar empenho, entrega que todos demonstraram, dizendo que estão presentes e que querem dignificar esta camisola", afirmou.

O Sporting parte na segunda-feira para um estágio na Suíça, que o treinador diz ser importante porque vai "ter competição e ter um espaço de avaliação mais preciso, mais específico".