José Peseiro é o novo treinador do Sporting, por uma época e outra de opção

O sérvio tinha sido contratado por Bruno de Carvalho, presidente do clube até à sua destituição em Assembleia Geral em 23 de junho. Poucos dias depois, Sousa Cintra foi nomeado novo presidente da SAD e anunciou a saída de Sinisa Mihajlovic.

O técnico, de 58 anos, assume a equipa leonina por uma época (2018/19) e "possibilidade de prorrogação por mais uma", segundo a SAD comunicou já à CMVM e após José Sousa Cintra ter anunciado durante a semana a saída do sérvio Sinisa Mihajlovic.

"Há dias, quando o outro treinador [Mihajlovic] foi embora, disse que até segunda-feira apresentaria um novo treinador. Gosto de cumprir o que digo e estou aqui a cumprir, para apresentar o nosso amigo José Peseiro, que já conhece os cantos à casa", disse o presidente da SAD do Sporting, Sousa Cintra, explicando ter sido uma escolha sua.

O Sporting anunciou este domingo que José Peseiro é o novo treinador da equipa de futebol, com o técnico a regressar ao clube que treinou entre 2004 e 2006.

