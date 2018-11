José Manuel Bolieiro vota no Orçamento Participativo

O presidente da Câmara Municipal, José Manuel Bolieiro, votou esta quinta-feira no Orçamento Participativo (OP 2018/2019) de Ponta Delgada e aproveitou a oportunidade para apelar à participação de todos os cidadãos neste processo democrático.

“Acabei de votar na edição 2018/2019 do Orçamento Participativo de Ponta Delgada. Vote também. Não deixe para os outros a sua própria decisão. Até ao dia 16, ainda é possível votar. Contamos todos consigo. O nosso desenvolvimento depende de si”, foi esta a mensagem que o autarca deixou a todos os munícipes, apelando, desta forma, à participação ativa num processo que cumpre a democracia, a participação cívica.





De acordo com nota de imprensa, na presente edição, estão sujeitos a votação pública, até 16 de novembro, 15 projetos, já se encontrando registados 1.962 votos.







Amanhã, sexta-feira (09 de novembro) a partir das 08h30, a equipa do OP vai estar no Mercado da Graça, onde todos os interessados podem votar presencialmente em dois dos 15 projetos do OP.







Entretanto, no Solmar Avenida Center, está patente, até dia 16 de novembro, uma exposição com os 15 projetos do OP 2018/2019, sujeitos a votação pública.





Todos os cidadãos com 16 ou mais anos podem votar em dois projetos de duas freguesias distintas e podem fazê-lo presencialmente nas 24 freguesias, online (https://op.cm-pontadelgada.pt/) e através de sms gratuito (4902).