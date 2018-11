José Manuel Bolieiro diz-se orgulhoso pelos poetas e escritores de Ponta Delgada

José Manuel Bolieiro, que falava no lançamento do mais recente livro de Luís Rego, num evento integrado no “Arquipélago de Escritores”, afirmou que o Município “tem procurado fazer de Ponta Delgada aquilo que ela sempre foi e é: uma cidade de poetas, inserida num arquipélago de escritores”, sustentando que “somos uma cidade e uma comunidade de poesia, talento, inspiração e literatura”.