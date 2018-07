José Fonte deixa os chineses do Dalian Yifang

As mais lidas

O central, que fez a sua formação no Sporting, não revelou qual o seu próximo clube.

Fonte, que ajudou Portugal a conquistar o Euro2016, chegou ao futebol chinês no início do ano, depois de ter passado nove temporadas em Inglaterra, onde representou Crystal Palace, Southampton e West Ham.

“O meu tempo na China e no Dalian chega ao fim. Um muito obrigado a todos. Estou muito grato a todos os adeptos do Dalian e ao grande país que é a China. Foi uma experiência fantástica”, escreveu o defesa-central de 34 anos.

