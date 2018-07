José-Filipe Lima termina 'challenge' de golfe de Itália no 12.º posto

Lima começou o dia empatado no 11.º lugar e, com uma volta em 67 pancadas, quatro abaixo do Par do campo, terminou a prova no 12.º posto com um total de 272 pancadas (12 abaixo).

Em queda continuou Pedro Figueiredo, que iniciou esta última volta no 33.º lugar e baixou para o 55.º, ao cumprir o percuro em 73 pancadas (duas acima), terminando o torneio com um total de 281 pancadas (três abaixo).

Soderberg, que ocupava o segundo posto à entrada para esta derradeira volta, levou de vencida a prova, ao efetuar hoje 65 pancadas, menos três do que o espanhol Emilio Cuartero, anterior líder e que terminou a prova no terceiro posto, logo atrás do norueguês Eirik Tage Johansen, segundo classificado.