Jornalista e fotógrafo Rui Caria expõe “Mulheres da Terra” na galeria da Leica, no Porto

Esta ideia e este conceito estavam guardados há muito tempo na memória de Rui Caria. “Eu há muitos anos vi uma pessoa a trabalhar. Parei o carro à beira da estrada no meio de um temporal. Pensei que era um homem, porque habitualmente são os homens que executam estas tarefas, e depois quando se virou e percebi que era uma mulher fiquei espantado e tive logo a certeza de que tinha que fazer alguma coisa sobre aquele tema, em termos documentais. Depois nunca mais vi mulheres neste trabalho e agora percebo porquê. Muitas das explorações agrícolas são no mato, no interior da ilha, e por isso há muita invisibilidade neste trabalho. Quando a Leica me convidou a expor na galeria do Porto achei que seria a altura certa para tirar este projeto da ideia e concretizá-lo”, adiantou o fotógrafo que escolheu a ilha Terceira para viver em conversa com o Açoriano Oriental.Quanto à materialização do projeto, Rui Caria garante que foi muito difícil arrancar. “Foi muito difícil encontrar estas mulheres, mas, subitamente, já tinha uma lista de 12 nomes. Acabei por selecionar 8, sem critérios específicos, uma vez que os percursos de vida de todas eram bastante diversos. Tinha um limite de 30 fotografias e se fotografasse muitas mulheres podia correr o risco de não poder exibir todas. Apesar da dificuldade inicial percebi que há bastantes mulheres que se dedicam à agricultura: algumas sozinhas, outras ajudam as famílias, o que prova que não há profissões de homens ou de mulheres. Há, sim, trabalhos mais feitos por homens e outros mais feitos por mulheres, é o que concluo deste processo. Estas mulheres mostram a força de se ser mulher, sem limitações ou preconceitos. E mesmo quando algumas dizem ir apenas ajudar os maridos, percebe-se, ao vê-las trabalhar, que elas não ajudam; elas fazem o que é preciso ser feito”, acrescenta Rui Caria.Em dias de sol, de chuva, com frio ou calor, estas mulheres vão para o campo ordenhar as vacas e tratar dos pastos. “Existe, neste trabalho, uma certa privação de normalidade como a conhecemos. Poderíamos imaginar trabalharmos todos os dias, toda a vida, sem um dia de folga, um fim de semana, ou sem podermos viajar?” questiona o fotógrafo da Nazaré que escolheu a ilha Terceira para viver.Para estas mulheres, adoecer significa terem de contratar alguém que cuide dos animais temporariamente. “Posso até adoecer, mas não me dava jeito nenhum” brincou uma delas com o fotojornalista durante a sessão.“Acho que acabei por ficar amigo delas. Que é uma coisa que estes trabalhos os trazem. Há uma relação de confiança e de permissão para que possamos entrar no seu quotidiano. Acordei às 4 e meia da manhã, em manhãs muito frias, e ficava no carro a pensar que elas faziam isto nos dias mais gelados do ano, constantemente, sem qualquer tipo de queixas. Foi uma lição de persistência também para mim”, referiu o autor da mostra fotográfica.Para o jornalista, esta mostra fotográfica “é uma menção a todas as mulheres que escolhem, todos os dias, os trabalhos mais severos e com eles fazem o bailado da vida”.Rui Caria é um jornalista e fotógrafo que colabora com diversos órgãos de imprensa e agências de comunicação nacionais e internacionais. O seu trabalho fotográfico é reconhecido por editores das mais diversas publicações. Vencedor e finalista de diversos concursos mundiais, tem fotografias e artigos publicados em vários livros e na imprensa nacional e internacional.Rui Caria foi distinguido com a Câmara de Prata da Federação Europeia de Fotógrafos, na categoria de fotojornalismo, na competição de Fotógrafo Europeu do Ano de 2016. Em 2019 venceu o primeiro prémio do Sony World Photography Awards, National Awards.