Jornadas 18 e 19 da II Liga já têm horários

Na 18.ª ronda, o Santa Clara vai viajar até Torres Vedras para jogar com o Torreense no dia 21 (14h30), jogando no Estádio de São Miguel, na 19.ª ronda, com o Leixões, no dia 28, uma partida que está agenda para as 13h00.



Programa 18.ª jornada

Sexta-feira (22 dezembro)

União Leiria – Paços Ferreira, 1-1.

Sexta-feira (19 janeiro)

Vilaverdense – Académico Viseu, 17h00.

Sábado (20 janeiro)

Mafra – Benfica B, 10h00;

Belenenses – AVS, 13h00;

Feirense – Oliveirense, 14h30.

Domingo (21 janeiro)

Tondela – FC Porto B, 10h00;

Leixões – Penafiel, 13h00;

Torreense – Santa Clara, 14h30;

Marítimo – Nacional, 17h00.



Programa 19.ª jornada

Domingo (28 janeiro)

FC Porto B – Belenenses, 10h00;

AVS – Marítimo, 10h00;

Paços Ferreira – Mafra, 11h45;

Santa Clara – Leixões, 13h00;

Nacional – Torreense, 14h30;

Oliveirense – Vilaverdense, 17h00.

Segunda-feira (29 janeiro)

Penafiel – Feirense, 17h00;

Benfica B – União Leiria, 17h00.

Terça-feira (30 janeiro)

Académico Viseu – Tondela, 19h15.