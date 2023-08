Jorge Jesus bate Nuno Espírito Santo e está nas ‘meias’ da Liga dos Campeões árabe

No embate dos quartos de final, que são disputados em uma única mão, o Al Hilal chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos marcados aos 14 minutos, pelo sérvio Milinkovic-Savic, após assistência do médio português Rúben Neves, na marcação de um pontapé de canto, e aos 45+3, por Al Dawsari.

O Al Ittihad, que na época passada se sagrou campeão da Arábia Saudita sob o comando de Nuno Espírito Santo, ainda reduziu, aos 56 minutos, por intermédio do brasileiro Romarinho, antes de o compatriota Malcom voltar a aumentar a vantagem da equipa de Jorge Jesus, aos 70.

O avançado francês Karim Benzema, uma das muitas contratações sonantes do futebol saudita neste defeso, poderia ter voltado a encurtar a diferença e relançado a eliminatória, mas falhou uma grande penalidade, aos 78 minutos.

Jorge Jesus levou a melhor no primeiro duelo com Nuno Espírito Santo, tal como Rúben Neves em relação ao avançado Jota, dois jogadores portugueses que rumaram na pré-época para aquele país do Médio Oriente e que foram titulares no Al Hilal e no Al Ittihad, respetivamente.

Nas meias-finais, agendadas para quarta-feira, o Al Hilal vai defrontar o vencedor do confronto de domingo entre o Al Shabab, também da Arábia Saudita e orientado pelo neerlandês Marcel Keizer, ex-técnico do Sporting, e o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. A final da Liga dos Campeões árabe realiza-se em 12 de agosto.