Jorge Braz e Luís Conceição candidatos a melhores no futsal, Sporting também

No domingo é esperado o anúncio dos candidatos a melhor jogador do mundo, distinção que o internacional português Ricardinho recebeu por cinco vezes, em 2010, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Durante a semana, o Futsal Planet tem divulgado os nomeados em diferentes categorias, numa lista que já inclui Ana Catarina Pereira (guarda-redes), Fifó (jogadora), Nuno Dias (treinador), seleção masculina portuguesa, seleção feminina de sub-18, e o guarda-redes brasileiro Guitta, do Sporting.

Outros clubes nomeados são a Associação Carlos Barbosa (Brasil), o San Lorenzo (Argentina), o Erechim (Brasil), as Leoas da Serra (Brasil), o Magnus Futsal (Brasil), o Pato Futsal (Brasil) e o Thai Son Nam (Vietname).

Nas nomeações de hoje, o Futsal Planet, site especializado que atribui os principais prémios da modalidade, também aponta o Sporting, tricampeão português e vice-campeão europeu nas duas últimas edições, para melhor clube do ano, numa lista que inclui o bicampeão europeu Inter, do português Ricardinho.

Os dois selecionadores lusos concorrem nos prémios com Bruno García (Espanha), Carlos Chilavert (Paraguai), Márcio Coelho (Brasil), Renan Franklin (Brasil), Mozafar (Irão), Nazemalsharieh (Irão), Saleh (Egito) e Skorovich (Rússia).

Jorge Braz é nomeado num ano em que Portugal conquistou o seu primeiro título europeu, enquanto Luís Conceição levou a equipa feminina a apurar-se para o primeiro Europeu e venceu com a equipa feminina de sub-18 o torneio olímpico da Juventude.

