A chuva abundante que se abateu sobre o arquipélago deixou o relvado do Estádio de São Miguel muito encharcado e apesar de o jogo ter iniciado à hora prevista (15h00), o juiz entendeu suspender a partida ao minuto 27'.

Gustavo Correia fez um teste na grande área do guarda-redes portista Diogo Costa e entendeu que não estavam reunidas as condições mínimas para prosseguir o jogo que, no momento da interrupção, estava empatado a zeros.