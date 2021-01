Anderson Carvalho recorda que Benfica joga “sempre pressionado”

“O Benfica está sempre pressionado. Desde que começa o campeonato, estão sempre pressionados. É um clube grande, que sempre luta por títulos e não tem muita margem de erro, por isso a responsabilidade é toda deles”, declarou Anderson Carvalho.

O atleta falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na conferencia de antevisão ao encontro da 12ª. jornada do campeonato.

O médio afirmou que o próximo encontro dá a “possibilidade” de cumprir uma “tradição” do Santa Clara, que reside em “complicar” os jogos com os clubes designados como grandes.

“Contra o FC Porto já fizemos um bom jogo, deu para ver que faltou um detalhe para a gente conseguir pontuar. Vamos tentar acertar para pontuar nesse jogo frente ao Benfica”, afirmou, recordando a derrota por 1-0 diante dos campeões nacionais nos Açores.

O jogador, de 30 anos, também destacou que a equipa vai tentar vencer o Benfica, tal como fez na época passada no estádio da Luz, por 3-2.

“Já tivemos a sensação a época passada, que foi muito saborosa, de vencer uma equipa grande e vamos tentar mais uma vez”, disse.

Tendo em conta os “jogadores de qualidade” no plantel às ordens de Jorge Jesus, Anderson Carvalho não acredita que as ausências no Benfica mudem "muita coisa”.

“O Benfica tem sempre jogadores de qualidade. O plantel, [independentemente de] quem entra e sai, tem sempre jogadores de qualidade e acho que não é por isso que vai mudar muita coisa”, assinalou.

O Santa Clara vem de duas derrotas no campeonato, frente ao Vitória de Guimarães (4-0) e Moreirense (1-0).

Sobre a última derrota, na jornada passada, Anderson Carvalho destacou que é um jogo que “ficou no passado”.

Já o Benfica alcançou duas vitórias nos últimos jogos do campeonato, diante de Gil Vicente (2-0) e Portimonense (2-1).

O Santa Clara, 10.º classificado com 13 pontos, recebe o Benfica, segundo com 27, no próximo domingo, às 16:00 (hora local), no estádio de São Miguel, nos Açores.