João Sousa qualifica-se para a terceira ronda após batalha de cinco 'sets'

Na quarta-feira, João Sousa avançou para a segunda ronda de pares neste primeiro 'major' do ano, ao lado do argentino Leonardo Mayer, depois da dupla luso-argentina vencer os espanhóis Feliciano Lopez e Marc Lopez por 6-4, 6-7 (1-7) e 6-3.

O tenista João Sousa, número um português e 44.º mundial, qualificou-se para a terceira ronda do Open da Austrália, ao vencer o alemão Philipp Kohlschreiber, 34.º do ranking, numa batalha de cinco ‘sets’.

