João Sousa perde no ‘qualifying’ para o torneio de Melbourne

O vimaranense, número um nacional e 140.º do ‘ranking’ mundial, foi batido por Cressy, 112.º da hierarquia e oitavo favorito no torneio australiano, em uma hora e 15 minutos.

Igualmente na Austrália, onde prepara a presença no ‘qualifying’ do primeiro Grand Slam da temporada, Frederico Silva também se estreou em 2022 com uma derrota, frente ao australiano Dane Sweeny, mas na primeira ronda do Challenger de Traraagon.

O tenista natural das Caldas da Rainha, 240.º do mundo, perdeu por duplo 6-4 diante do 494.º do circuito, em uma hora e 26 minutos.

Além de João Sousa e Frederico Silva, os lusos Nuno Borges, Gastão Elias e João Domingues também entram, a partir de 10 de janeiro, na qualificação para o Open da Austrália, cujo quadro principal vai ser disputado entre 17 e 30 de janeiro.