João Sousa "contente com mais uma vitória no Grand Slam"

O tenista português João Sousa já estava à espera de "um encontro duro" frente a Guido Pela, na ronda inaugural do Open da Austrália, e, por isso, ficou "contente com mais uma vitória no Grand Slam".

O vimaranense, de 29 anos, precisou de cerca de quatro horas para bater o argentino esquerdino, com quem atingiu as meias finais no ATP 250 de Auckland, na vertente de pares, em cinco ‘sets’, pelos parciais de 7-6 (7-2), 4-6, 7-6 (7-5), 4-6 e 6-2.

“O encontro foi muito exigente, tanto a nível físico como mental. Estou muito contente com esta vitória, que acho que foi merecida, frente a um grande jogador e uma pessoa com quem me dou muito bem”, reconheceu o português, 44.º colocado no ranking ATP.

No único confronto direto, em Roland Garros, há um ano, João Sousa havia cedido, por isso “sabia que ia ser um encontro muito duro”.

"Mas, na verdade, hoje as coisas correram muito bem, servi bem, estive acutilante, consegui ser fiel ao meu estilo de jogo e acabei por fazer um bom encontro", completou.

Consumada a 21.ª vitória em quadros principais do Grand Slam, João Sousa vai defrontar na segunda ronda o alemão Philip Kohlschreiber (32.º ATP), de 35 anos, diante o qual regista duas vitórias e duas derrotas no historial entre ambos.