João Sousa apura-se para os oitavos de final de pares

A dupla luso-argentina qualificou-se pelo segundo torneio do 'Grand Slam' consecutivo para os oitavos de final, depois de já o ter feito em Roland Garros, mantendo como melhor prestação os quartos de final do Open dos Estados Unidos em 2015.

O tenista português João Sousa, ao lado do argentino Leonardo Mayer, qualificou-se este sábado para os oitavos de final do torneio de pares de Wimbledon, ao vencer o argentino Federico Delbonis e o mexicano Miguel Angel Reyes-Varela.

