João Medeiros volta a fazer história no circuito nacional

Aconteceu ontem, na quinta e última etapa do Grande Prémio de Ciclismo Douro Internacional, que começou e terminou em Lamego, num total de 144,4 quilómetros.João Medeiros integrou aos 31 km uma fuga com mais nove corredores. Chegaram a ter 1.50 minutos de vantagem para o pelotão com 46 km ...