João Medeiros convidado das Festas do Espírito Santo de Ponta Delgada em 2019

O presidente das Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, o emigrante micaelense João Medeiros, será um dos convidados de honra das Grandes Festas do Divino Espírito Santo do Concelho de Ponta Delgada, que decorrem de 11 a 14 de julho de 2019.

O anúncio foi feito pelo presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, na passada segunda-feira em Fall River, no banquete de encerramento das XXXII Grandes Festas da Nova Inglaterra, refere nota.







José Manuel Bolieiro falava como convidado de honra das Festas do Espírito Santo da Nova Inglaterra, que reuniu mais de 200 mil pessoas durante o passado fim de semana.





A deslocação oficial do autarca açoriano assinalou igualmente os 40 anos das cidades-irmãs de Ponta Delgada e Fall River e será retribuída pelo seu homólogo norte-americano, o Mayor Jasiel Correia, também em julho do próximo ano.





Na gala final das Grandes Festas, perante cerca de 400 pessoas, o chefe do executivo camarário do maior município dos Açores enalteceu “o contributo de quantos ajudam a preservar as nossas tradições identitárias no outro lado do Atlântico”, acrescenta a nota.







“Somos um povo de coração e de alma, que sabe partilhar solidariamente aquilo que tem com aqueles que mais precisam”, declarou José Manuel Bolieiro para enfatizar a essência das festas em honra do Divino Espírito Santo.





Com as Grandes Festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, concluiu, “a cidade de Fall River assumiu-se, por estes dias, como a capital mundial da diáspora açoriana que é devota da terceira pessoa da Santíssima Trindade”.