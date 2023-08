João Marcos marca e afirma: “avançado vive de golos”

Um golo de João Marcos apontado aos 80 minutos do particular que o Santa Clara disputou sábado, em Freamunde, frente ao Al-Hazem, foi o suficiente para os encarnados de Ponta Delgada somarem o segundo triunfo em três jogos já realizados no estágio que está a decorrer em Penafiel.



O avançado de 23 anos, que na segunda metade da última temporada esteve cedido à BSAD, concluiu da melhor maneira uma assistência de Reinaldo, coroando com um golo a segunda parte dominadora por parte do conjunto de Vasco Matos.



Um golo, assinalou o avançado em declarações reproduzidas pelo Departamento de Comunicação do Santa Clara, que o deixou muito satisfeito.



“Estou muito feliz pelo golo e o trabalho da nova equipa técnica creio que beneficia também o meu futebol. Um avançado vive de golos e fica sempre feliz quando marca, seja num amigável ou num jogo oficial”, rematou João Lima.



No Complexo Desportivo do SC Freamunde, Santa Clara e Al-Hazem, equipa saudita orientada pelo português e ex-técnico dos encarnados, Filipe Gouveia, anularam-se ao longo dos primeiros 45 minutos em que o equilíbrio foi a nota dominante.



O cariz da partida alterou-se na etapa complementar, período no qual os encarnados estiveram melhor e para além do golo de João Marcos ainda dispôs de mais duas soberanas ocasiões para marcar, ambas protagonizadas por Bruno Almeida.



O médio ofensivo viu, primeiro, o guarda-redes dos sauditas negar o golo com uma grande defesa a um livre direto, para depois, já sobre o cair do pano do encontro, errar por pouco o alvo, já que o remate saiu a centímetros da barra.



Sobre o encontro, João Marcos salientou a evolução que a equipa vem demonstrando a cada jogo que passa.

“A equipa está a trabalhar forte, temos evoluído a cada jogo e tem sido bom. Agora, é manter este foco para o início da época”, disse ainda o atleta.



O arranque oficial do Santa Clara na época de 2023/2024 será no próximo sábado, na receção ao Tondela, em partida que encerrará a primeira fase da Taça da Liga. Todavia, e na véspera de encerrar o estágio em Penafiel, na terça-feira (dia 25), os encarnados fazem o último ensaio antes do regresso a Ponta Delgada, defrontando o Chaves, pelas 09h30.