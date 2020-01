João Henriques quer quebrar ciclo sem vitórias do Santa Clara

"Aquilo que nós queremos é quebrar este ciclo sem vitórias, queremos inverter isso rapidamente, de preferência já sábado. A partir daí, nós sabemos que quando invertermos um ciclo e iniciamos outro, queremos depois mantê-lo. E mantê-lo é fazer duas, três vitorias de seguida", afirmou João Henriques, na conferência de antevisão ao encontro frente ao Desportivo das Aves, último classificado do campeonato.

A última vitória da equipa açoriana no campeonato foi frente ao Gil Vicente, por 1-0, à sétima jornada.

Nos últimos cinco jogos, o melhor que o Santa Clara consegui foi um empate a dois golos frente ao Marítimo, na Madeira, para o campeonato.

Nas restantes partidas, os açorianos foram derrotados por Casa Pia (para a Taça da Liga), pelo FC Porto (Taça de Portugal), Sporting e Boavista (para a liga).

João Henriques assinalou que a pausa nas competições foi positiva para o plantel "reagrupar as ideias" e entrar no novo ano de 2020 com "mais confiança".

"O trabalho que temos vindo a desenvolver é dar consistência aos bons momentos do Santa Clara esta época e olhar para aqueles que foram os menos bons e analisá-los bem. Foi isso que nós fizemos, para entrar em 2020 com mais confiança naquilo que é o momento da finalização, para sermos mais assertivos na conquista dos pontos", afirmou.

Apesar de o Desportivo das Aves ter somado apenas dois triunfos no campeonato, o técnico do Santa Clara disse esperar um jogo "muito difícil", frente a uma equipa que "está a precisar muito de pontos para sair da situação onde está".

"É uma equipa que está à procura de ser mais consistente naquilo que é cada um dos momentos de jogo. A tentar sofrer menos golos, a tentar ser mais assertiva no momento da finalização e obviamente vai tentar continuar a conquistar pontos como fez com o Braga [na 13.ª jornada]", destacou.

O técnico, de 47 anos afirmou que para a segunda metade do campeonato vai procurar "estabilizar a equipa" para dar "confiança" ao grupo, reduzindo a rotatividade que estabeleceu nos jogos passados.

João Henriques mostrou-se satisfeito pelos reforços da equipa neste ‘mercado de inverno', Cryzan Barcelos e Costinha, revelando que eram "dois namoros antigos" que vêm "acrescentar qualidade ao plantel", mas avançou, contudo, que os jogadores ainda não estarão disponíveis para o próximo jogo devido a razões "burocráticas".

Revelando que para o novo ano deseja que o grupo de trabalho alcance os seus objetivos, João Henriques mostrou ambição de fazer história no Santa Clara, clube que nunca permaneceu três temporadas consecutivas na primeira divisão.

"Está tudo em aberto, é isso que queremos, sabemos que temos qualidade para isso, mas não chega. Precisamos também de ter atitude, competência e a estrelinha a acompanhar-nos em determinados momentos. Isso tudo junto vai fazer com que o Santa Clara atinja os seus objetivos e faça a melhor época de sempre", afirmou.

Santa Clara, 15.º classificado com 14 pontos, e Desportivo das Aves, 18.º com seis, jogam no próximo sábado, às 15:30, na Vila das Aves.