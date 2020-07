João Henriques quer ficar na história do Santa Clara

Num discurso em jeito de despedida, João Henriques vincou que esta tarde, frente ao Vitória de Guimarães, pretende atingir mais um registo histórico para os açorianos na I Liga.



“Objetivo claro é vencer para chegarmos aos 45 pontos. Neste momento é a nossa meta”, realçou o técnico em conferência de imprensa na Cidade do Futebol, concretizando que para o encontro desta tarde “um bom resultado é vencer, tal como fazemos em qualquer jornada e a última não foge à regra”.



O técnico de 47 anos, que termina contrato no final da época, realçou que aquilo que mais o orgulha nos dois anos de passagem pelos Açores foi ter conseguido duas manutenções consecutivas, o que é histórico para si, mas também para o clube açoriano.



“Conseguir fazer com que o Santa Clara esteja a terceira época consecutiva na I Liga. Isso é o facto mais extraordinário para o clube, porque sinto que, assim, fiz parte deste clube que é centenário, já está no seu centenário praticamente”, disse.



João Henriques não escondeu, também, o orgulho que sente pelo facto de ter contribuído para a afirmação do Santa Clara enquanto embaixador do futebol dos Açores no panorama nacional.



“Ajudá-lo a crescer e a sustentá-lo para ser a bandeira da região, como símbolo do desporto, do futebol nesse caso, de uma região que está extremamente orgulhosa com o Santa Clara”, realçou o treinador.