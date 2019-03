João Félix fala em sonho e em nervosismo por chamada à seleção portuguesa

O jogador do Benfica João Félix mostrou-se, esta segunda-feira, contente pela primeira chamada à seleção portuguesa de futebol, mas admitiu estar nervoso por estar perto de concretizar o sonho de vestir a camisola das ‘quinas’.

“É muito boa (esta chamada à seleção), ainda por cima para representar o nosso país. Agora vou ter oportunidade de concretizar esse sonho”, disse o futebolista, de 19 anos, durante uma iniciativa promovida por uma marca desportiva, em Carnaxide.

O avançado admite que será um momento a que não está habituado, mas acredita que vai conseguir lidar com a situação: “Há um ‘nervosinho’, porque vou estar com jogadores que estamos habituados a ver na televisão, mas isso depois também passa”.

João Félix falou também da sua rápida ascensão e da preponderância que ganhou na equipa principal do Benfica, afirmando que “ainda não teve tempo para pensar”.

“Passou tudo muito rápido. Nos primeiros seis meses não joguei tanto, a partir de janeiro sim. Ainda nem parei para pensar. São estes momentos que queremos, aconteceu”, contou.

Sobre os dois adversários, Ucrânia e Sérvia, que Portugal vai defrontar com vista à qualificação para o Euro2020, o avançado ‘encarnado’ disse que espera estrear-se e que a seleção tem de vencer os dois encontros, no Estádio da Luz.

“Estando convocado, estou mais perto de me estrear. Vão ser dois jogos difíceis, contra as duas esquipas mais difíceis do grupo. Precisamos das vitórias”, considerou.

Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, em 22 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois a Sérvia, no mesmo recinto. Ambos os jogos começam às 19:45.

A seleção nacional vai disputar o Grupo B, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.

Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.