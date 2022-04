João Félix diz que a "regularidade que pedem" pode chegar com "mais jogos a titular"

"No último ano teria tido regularidade se não fossem as lesões e agora quero ter a regularidade que tanto pedem, mas para isso tenho de jogar todos os jogos e quantos mais forem como titular melhor, vai ver-se melhor como sou", disse o internacional português, no final do jogo da sétima jornada da Liga espanhola de futebol.

João Félix foi um dos jogadores mais aplaudidos pelo público no Wanda Metropolitano de Madrid, saindo aos 71 minutos sob grande ovação, para dar lugar ao argentino Angél Correa.

"Somos muitos para poucas posições, somos bons jogadores, grandes jogadores, a competitividade é grande e é difícil para o 'mister' escolher, por isso vai mudando", disse o jogador luso, que acredita poder ser titular juntamente com Luis Suárez e Antoine Griezmann: "Podemos jogar juntos, claro. O treinador escolhe, mas não jogámos juntos de início, só com substituições, como aconteceu contra o AC Milan".

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, não poupou elogios a João Félix, destacando a movimentação do jogador português no ataque do campeão espanhol de futebol.

"Este é o João. A ser determinante, com a sua movimentação. Entre ele, Correa, Lemar e Griezmann, há uma movimentação muito difícil de controlar", comentou o técnico argentino, no final do jogo.

Simeone diz que ao intervalo chamou o internacional português para lhe reafirmar que "era mesmo isso que precisava dele", uma sensação que já vinha do jogo anterior.

"Gostei muito do João no jogo anterior, por isso jogou hoje. Porque entrou num jogo difícil e mostrou situações de que precisamos, a controlar e girar a bola. O cabeceamento, os remates de meia distância, a mudança de ritmo... sentia que para este jogo podia repetir isso", assinalou.

Questionado sobre a dupla João Félix-Luis Suárez ser ou não a ideal, neste momento, Simeone defendeu que não é por um jogo só que pode tirar conclusões. "Correa também esteve bem contra o Alavés. Sempre o valorizei. Sem falar na importância de Griezmann na 'Champions'. Hoje, tocou-lhe estar poucos minutos em jogo. Temos jogadores importantes, oxalá possam entender e aceitar que a diferença será passar de um grupo para uma equipa", acrescentou.