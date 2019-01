João Domingues na segunda ronda de qualificação

As mais lidas

Na segunda ronda, o tenista de Oliveira de Azeméis vai defrontar o turco Cem Ilkel, 252.º do mundo, com quem nunca jogou.

Perante o 30.º cabeça de série do 'qualifying' e 143.º do mundo, João Domingues, 225.º, precisou de uma hora e 19 minutos para vencer por 6-4 e 6-4.

O tenista português João Domingues apurou-se para a segunda ronda da fase de qualificação para o Open da Austrália, primeiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao vencer o francês Constant Lestienne.

