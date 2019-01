João da Ilha apresenta novo álbum em Lisboa

As mais lidas

“Adivinhar o Futuro” foi o single de abertura, onde sobressai a voz cálida e intimista deste autor/compositor da ilha Terceira, e no qual se destaca a sua liberdade interpretativa que remete-nos para a vontade de desvendar um tempo que ainda não existe.

Neste novo trabalho discográfico, João da Ilha, "despoja-se de todas as amarras e reporta-nos para uma insularidade surpreendente em que a condição de ilhéu é um verdadeiro privilégio", refere nota de imprensa.

O concerto em forma de quarteto decorrerá na Fábrica do Braço de Prata, pelas 22 horas e promete uma viagem única pelos “Mares” deste artista.

“Mares da Indecisão” é o novo álbum do artista açoriano, João da Ilha, que será apresentado ao vivo no próximo dia 25 de janeiro em Lisboa.

