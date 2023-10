João Carronha alerta para a superioridade do Galatasaray

O Clube K tem pela frente esta tarde uma tarefa difícil, complicada, mas não impossível, na ronda de qualificação para a Challenge Cup feminina da temporada de 2023/2024.

As micaelenses vão defrontar as turcas do Galatasaray, uma das mais fortes equipas do voleibol da Turquia e da Europa, como realçou João Carronha.



Na antevisão à partida de hoje, o treinador da formação de São Miguel antevê grandes dificuldades, mas assume que as suas jogadoras vão assumir o encontro sem grandes complexos.



“Um confronto dificílimo, com certeza. O Galatasaray é uma das melhores equipas de um dos melhores campeonatos do mundo. Portanto, só isso à partida é um bom cartão de visita. Da nossa parte, vamos disputar o jogo, descomplexados, e lutar pelo desafio”, afirmou o treinador do Clube K no final da partida de sábado frente ao Sports Madeira, da primeira jornada da I Divisão feminina.



O encontro com as turcas será, para equipa açoriana, apenas o segundo embate oficial da época e o quarto que o Clube K vai disputar até ao momento.



Apesar do momento competitivo e das decisões já se terem iniciado, para a equipa estes jogos são, também, uma espécie de pré-temporada, onde ainda se procura afinar modelos de jogo, dinâmicas e aprofundar o conhecimento entre as atletas.



“Completamente! É pré-época dentro da época. Temos poucos momentos competitivos antes de iniciar o campeonato e nem sempre é fácil porque esta rodagem é necessária. Mas, mais uma vez, conseguimos fazê-lo hoje (sábado), encarando o jogo de forma muito séria e a mostrar já algo diferente do que tínhamos conseguido há três semanas”, realçou João Carronha.



Sábado, em Ponta Delgada, o Clube K iniciou o campeonato com uma vitória por 3-0 sobre o Sports Madeira.



Esta tarde, pelas 17h00, em Istambul, a formação dos Açores joga a primeira mão da fase de qualificação para a Challenge Cup feminina. O jogo da segunda mão é na próxima semana, em Ponta Delgada.