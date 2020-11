João Almeida e Ruben Guerreiro promovem uso da bicicleta em Lisboa

A autarquia já tinha feito uma primeira homenagem a João Almeida, quarto classificado na geral final do Giro e líder da ‘corsa rosa’ durante 15 dias, e Ruben Guerreiro, o ‘rei da montanha’ da prova italiana ao colorir as Gira de rosa e azul, com as respetivas inscrições “Parabéns, João” e “Parabéns, Ruben”, e, hoje, convidou os dois ciclistas a experimentarem o serviço de bicicletas públicas partilhadas de Lisboa.

“Hoje, é um dia muito feliz para nós por podermos agradecer as alegrias imensas que nos deram, a todo o país. Eu acho que nós não esperávamos. Ninguém no país estava à espera daquilo que aconteceu. […] O país todo se foi reencontrando com o ciclismo, e queria agradecer-vos muito por isso, como português e presidente da Câmara de Lisboa”, destacou Fernando Medina.

À entrada dos Paços do Concelho, o presidente da autarquia sublinhou “o enorme orgulho” por poder contar com a presença de dois ciclistas “tão novos”, que têm “muitos anos para pedalar” e para dar alegrias, e agradeceu o apoio de ambos à “política de promoção da bicicleta em meio urbano, essencial para uma vida mais saudável” e para ter “uma cidade com menos poluição e menos congestionamento”.

“O que temos de fazer é mais bicicleta na vida da cidade”, defendeu, estimando que “quanto mais pessoas utilizarem a bicicleta, melhor será a cidade”, antes de entregar uma lembrança aos dois portugueses que se destacaram no Giro e transmitir-lhes que “esta casa [Paços do Concelho] estará sempre aberta” para as iniciativas e projetos de ambos.

Antes de experimentarem as Gira em todas as suas vertentes – clássica, elétrica e até com atrelado, perfeita, na opinião de Ruben Guerreiro, “para ir às compras -, os homenageados manifestaram-se orgulhos pelo convite de Fernando Medina e incentivaram à prática de desporto.

“É um enorme orgulho acompanhar este projeto e esta iniciativa que é de louvar, para Lisboa e para o país. É, sem dúvida, o que nós gostaríamos: estar a apadrinhar um projeto para incentivar as pessoas a pedalar, porque esta é uma atividade muito bonita e o prazer de andar de bicicleta é único”, disse o vencedor da classificação da montanha da Volta a Itália.

Já o quarto classificado da geral do Giro enumerou “as muitas vantagens” do projeto Gira, por incentivar as pessoas a fazer desporto ou pelo impacto que tem em termos de ambiente, poluição e menos trânsito na cidade.

“Melhora a vida de toda a gente. Incentiva as crianças a praticar desporto e, no final, torna as famílias mais unidas”, completou o jovem de 22 anos.

João Almeida (Deceuninck-QuickStep) e Ruben Guerreiro (Education First) fizeram história na Volta ao Itália, ao tornarem-se, respetivamente, o melhor português de sempre na geral – e aquele que liderou uma grande Volta durante mais dias – e o primeiro português a vestir uma camisola no pódio final de uma grande Volta.