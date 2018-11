João Afonso sobe ao palco do Centro Cultural da Caloura a 9 de novembro

João Afonso conta com inúmeros concertos no país e no estrangeiro. Por seis vezes esteve no arquipélago dos Açores: uma em Santa Maria, no Festival Maré de Agosto, duas em S. Miguel, duas no Faial e uma no Pico

Nascido em Moçambique, onde viveu até aos seus 13 anos, a sua música vai colher influências de Zeca Afonso, seu tio, e das sonoridades africanas. Teve um primeiro momento de grande visibilidade quando, juntamente com José Mário Branco e Amélia Muge, apresentou o projeto “Maio Maduro Maio”, feito com versões de canções do seu tio, e que lhe valeu a atribuição do prémio José Afonso. Com o seu primeiro álbum a solo, Missangas (1997), é distinguido pelo jornal Blitz como a melhor voz masculina nacional. Desde então conta com diversos discos como Barco Voador (1999), Zanzibar (2002), Outra Vida (2006), Um Redondo Vocábulo (2009) e Sangue Bom, álbum cujas letras são de Mia Couto e José Eduardo Agualusa.

Trata-se da primeira vez que irá atuar a solo no arquipélago, trazendo o concerto de formato intimista “Azul, Verde para crer”. Trata-se de um encontro entre voz e guitarra, numa viagem pelos universos musicais percorridos por este autor/intérprete: desde memórias de infância em Moçambique, onde nasceu e viveu, a São Tomé e Príncipe, Angola e Goa e outros imaginários.

“Azul, Verde para crer” traduz o espírito que João Afonso encontra nas ilhas mágicas dos Açores. Com uma forma delicada e sensível, aborda a língua portuguesa, numa viagem por um “coral de missangas” imaginado a sós e partilhado com todos. O concerto conta com músicas de “Missangas”, “Sangue Bom” e alguns temas de José Afonso. Zeca Medeiros será o convidado especial deste evento que conta com a colaboração da Câmara Municipal da Lagoa, Palco de Ilusões, Hotel Talismã e Nova Gráfica.

Recorde-se que o Centro Cultural da Caloura foi inaugurado em 2015, conta com uma exposição permanente de arte contemporânea e tem vindo a acolher outras exposições temporárias, lançamentos de livros, visitas guiadas ao seu acervo, concertos, bem como outras atividades de índole cultural.

O concerto de João Afonso tem hora marcada para as 21h00.