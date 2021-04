Jéssica Augusto falha maratona de Twente devido a lesão

A maratonista lesionou-se durante os Nacionais de corta-mato longo, disputados em 21 de março, nos quais terminou no quarto lugar, e vai falhar a presença na prova holandesa, que deveria realizar-se em Hamburgo e foi transferida para o aeroporto de Twente, devido às restrições motivadas pela pandemia de covid-19.

“Torci duas vezes o pé nos últimos 1.000 metros dos Nacionais. Já não fazia corta-mato há cerca de dois anos. Depois disso, treinei sempre com dores até quarta-feira, altura em que decidi parar para recuperar melhor e desistir da maratona de Twente”, explicou.

Jéssica Augusto, de 39 anos, espera recuperar a tempo de participar na maratona de Copenhaga ou de Milão, ambas agendadas para 16 de maio, mas admitiu que o apuramento para os Jogos Tóquio2020, adiados para este ano devido à pandemia, se possa fazer pela ‘porta’ dos 10.000 metros.

Com a desistência de Jéssica Augusto, que tinha a segunda melhor marca pessoal entre as atletas inscritas na maratona de Twente (2:24.25 horas), a participação portuguesa fica resumida a Sara Moreira, que procura alcançar a marca de qualificação olímpica no domingo, nos Países Baixos.