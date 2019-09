Jesé e Bolasie convocados, Vietto e Luiz Phellype de fora frente ao Boavista

Os avançados Jesé e Bolasie, contratados no último dia de mercado de transferências, estrearam-se nos convocados do Sporting, divulgados este sábado, para a visita ao Boavista, da quinta jornada da I Liga de futebol.

Da primeira convocatória do treinador Leonel Pontes, que substituiu o holandês Marcel Keizer no comando técnico da equipa lisboeta, destaca-se também o regresso de Battaglia, enquanto os avançados Luiz Phellype e Vietto ficaram de fora, devido a lesão.

Jesé, avançado espanhol emprestado pelo PSG aos ‘leões’, deve fazer a estreia de ‘leão ao peito’ depois de duas semanas de trabalho em Alcochete, e Bolasie, que chegou por empréstimo do Everton, é outra das novidades da primeira lista de convocados de Leonel Pontes.

Outro nome em estreia esta época na lista ‘verde e branca’ é o médio Battaglia, que regressa às escolhas depois de ausência prolongada por lesão.

De fora, conforme o técnico já tinha confirmado na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com os ‘axadrezados’, estão o argentino Vietto e o brasileiro Luiz Phellype, ambos a recuperar de lesões, assim como Fernando, outro dos reforços que os ‘leões’ recrutaram horas antes do fecho do mercado de transferências.

O Sporting defronta o Boavista no Estádio do Bessa, no domingo, a partir das 20:00, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa. Os ‘axadrezados’ ocupam a quarta posição da tabela, com oito pontos, e os ‘leões’ seguem em sexto, com sete.