“Jardim Botânico José do Canto - 100 Árvores” lançado quinta feira

O Centro Natália Correia, na Fajã de Baixo, acolhe quinta feira, a partir das 18 horas, o lançamento do livro “Jardim Botânico José do Canto - 100 Árvores” da autoria de Raimundo Quintal e Teófilo Braga.

A obra será apresentado por Augusto de Athayde, quarto neto de José do Canto, sendo esta publicada por ocasião do 120º aniversário do falecimento dessa grande figura impulsionadora do desenvolvimento dos Açores no século XIX constituindo uma homenagem a esse açoriano e português e ao seu legado botânico e científico, refere nota da autarquia de Ponta Delgada.







O livro com 200 páginas e 325 fotografias prefaciado por Augusto de Athayde, contém um capítulo sobre a “Figura e a Obra de José do Canto”, da autoria de Teófilo Braga, outro intitulado “Jardim Botânico José do Canto, um jardim botânico no coração de Ponta Delgada”, da autoria de Raimundo Quintal, no qual é feita referência à importância do Jardim José do Canto no âmbito e no contexto dos jardins açorianos, portugueses e europeus.





Diz ainda a nota que no capítulo, também da autoria de Raimundo Quintal, denominado “Caracterização Fitogeográfica” é dado o relevo à importância da coleção de árvores monumentais existentes no Jardim e à representação das diferentes regiões do globo na flora do parque.