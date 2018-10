Jantar comemorativo do 7º aniversário do Projeto S. Lucas

As mais lidas

No decorrer do jantar, os participantes terão a oportunidade de assistir a um espetáculo musical, sendo ainda sorteados diversos prémios.

Os bilhetes já se encontram à venda no Centro Paroquial de Bem Estar Social de S. José até ao dia 24 de outubro (296629295). O valor de cada bilhete é de 12 ajudas – adultos - e 6 ajudas - crianças entre os 7-12 anos – (bebidas não incluídas). A entrada para crianças até aos 6 anos é gratuita.

Recorde-se que o Plano S. Lucas foi constituído em 2011 e é gerido pela Conferência Vicentina de São José e pelo Centro Paroquial de Bem Estar Social de São José (CPBESSJ), conta com a colaboração de cerca de 30 voluntários.

Este evento tem, igualmente, como finalidade assinalar o 7º aniversário da constituição do Projeto S. Lucas. Desta forma, e na próxima quinta-feira, dia 18 de outubro, decorrerá uma Eucaristia de celebração, na Igreja de S. José, pelas 18h30, que contará com a presença de voluntários e famílias acompanhadas por este projeto, aberta a toda a comunidade.

O Projeto São Lucas - Plano Integrado de Resposta à Pobreza de São José - realiza, no próximo dia 27 de outubro, às 19 horas, no salão de São José,em Ponta Delgada, um jantar de angariação de fundos, que se destina a apoiar famílias, crianças e idosos, que se encontram em desvantagem socioeconómica, residentes na paróquia de S. José, refere nota de imprensa.

