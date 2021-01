IV São Silvestre da Lagoa percorre 4.921 quilómetros

A quarta edição da Corrida São Silvestre do Concelho de Lagoa, este ano ajustada à conjuntura pandémica, foi mais do que um evento desportivo.



A prova decorreu em formato recreativo, livre e autónomo, tendo também sido um evento de cariz solidário e económico.



À organização conjunta do Clube Desportivo Operário de Lagoa e da Câmara Municipal de Lagoa juntaram-se as parcerias do Crédito Agrícola dos Açores, da Associação de Atletismo de São Miguel, do Núcleo de Empresários da Lagoa, dos Apartamentos Turísticos Nossa Senhora da Estrela, da Lap2go e da CPCJ – Lagoa, o que permitiu a realização de quatro sorteios de vales para utilização no comércio local.

Ao todo, informa a autarquia lagoense em nota de imprensa, a iniciativa atribuiu 400 euros em compras tendo, uma parte, revertido para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Município de Lagoa (prémios não reclamados ou atribuídos a participantes com residência fora da ilha de São Miguel), o que permitiu apoiar, de uma forma solidária, aquela instituição do concelho lagoense.



No período compreendido entre 5 e 31 de dezembro inscreveram-se na IV São Silvestre da Lagoa 293 participantes, muitos deles de fora de São Miguel.

Com o objetivo de percorrer uma distância mínima de 10.947 metros (sem a obrigatoriedade de os percorrer na sua totalidade de uma só vez), os participantes cumpriram um total de 4.921 quilómetros, na sua maioria percorridos na ilha de São Miguel.